Michelle Hunziker: "Tomaso adora la mia florida pancia... a lui piaccio di più incinta"

La pancia perfettamente rotonda, le gambe snelle, il volto e la pelle luminosi e splendendoti. Michelle è bellissima e al settimo cielo, anche se si lamenta di aver preso qualche chiletto di troppo: "Sto prendendo peso più rapidamente, nonostante mangi sano ed equilibrato. Con Sole avevo preso 13 chili, ma 24 ore dopo il parto ne avevo già persi dieci. Questa volta ho anche un po' di ritenzione idrica, ma è così meraviglioso quello che sta arrivando che non do peso a qualche chiletto in più". E quello che sta arrivando è una bimba, nascerà a marzo, ma sul nome c'è stretto riserbo: "C'è una rosa di preferiti, ma ancora nessuna certezza, per questo ci riserviamo di guardarla in faccia e scegliere".



La gravidanza procede a meraviglia: "Sto vivendo un momento di beatitudine totale. Non ho nausee, dolori alla schiena né i disturbi tipici della gravidanza. Ma i primi tre mesi sono stati più difficili"... E anche la sua love story con Tomaso, con il quale ha appena festeggiato tre anni insieme, 36 mesi per passare da single a fidanzata-madre-moglie-madre bis. Michelle ha bruciato tutte le tappe e non sembra volersi fermare. In futuro c'è spazio anche per un altro bebè, magari maschietto!