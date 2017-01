Michelle Hunziker, sulla spiaggia di Varigotti con Sole e Celeste Trussardi

10:21 - Stringe la piccola Celeste al petto, protetta dalla fascia per neonati, e tiene per mano Sole. Insieme, le tre donne di casa Trussardi respirano aria di mare sulla spiaggia di Varigotti, in Liguria. Tenera e premurosa con le sue figlie, Michelle Hunziker, dopo questa terza maternità, è una donna felice e appagata.

Capelli raccolti in una coda, look casual e occhiali da sole. Michelle è prima di tutto una mamma pratica che riesce a gestire alla perfezione Celeste e Sole con il sorriso sulle labbra. Mentre la prima figlia di Tomaso Trussardi si diverte a giocare con la sabbia e il cagnolino Lily, la showgirl può stringere a sé la bimba nata l'8 marzo scorso. Dalla fascia marrone spunta fuori la testina rotonda. La bimba dorme serena appoggiata alla madre e il resto non conta.



Sulle pagine di Diva e Donna Michelle racconta la sua felicità, nonostante abbia dovuto superare dei momenti duri: "I primi tre mesi della gravidanza di Celeste sono stati difficili. Tomaso e io abbiamo vissuto momenti d'ansia. Lui mi è stato vicino, non si è perso un'ecografia, un esame".



Poi per fortuna tutto è andato bene. E a Varigotti si godono il primo sole caldo al mare. Ancora ben coperte, ma sorridenti e divertite anche senza papà Tomaso e Aurora Ramazzotti, la sorella maggiore di Sole e Celeste.



"Amo le famiglie numerose ma ora vorrei concentrarmi sulle piccole. Tomaso è diverso dai papà che sperano sempre nell'arrivo di un maschietto: il suo karma è stare in mezzo alle donne". Sottolinea Michelle al settimanale.