Michelle Hunziker, sopralluogo a sorpresa in casa di Aurora

Accenna una smorfia di arresa Aurora Ramazzotti quando vede la madre entrare nella sua camera da letto con il cellulare in mano in modalità video. "Auri mi ha invitata dicendo che ha fatto ordine... ohhhhh" esordisce Michelle Hunziker con ironia mentre fa una panoramica della stanza. "Ho buttato sette sacchi di roba", risponde prontamente la figlia sorridendo. Abiti appesi al contrario e accumulo di scarpe per la showgirl svizzera sono arte contemporanea...

Michelle non ce l'ha fatta a trattenersi e su Instagram ha condiviso la sua "capatina inaspettata" a casa di Aurora trasformando il sopralluogo in un siparietto ironico. Abiti appesi al rovescio, indumenti accatastati sul tavolino e scarpe ammucchiate colpiscono l'attenzione della Hunziker che, date le premesse della figlia, si aspettava una stanza super ordinata. La Ramazzotti seduta sul letto osserva divertita la scena mentre precisa che in realtà di cose ne ha buttate abbastanza. Ma per la signora Trussardi quell'accumulo è arte contemporanea: non la capisce.