Michelle Hunziker si sbrodola, guarda che macchia!

La serata si svela subito allegra: i tre salgono in auto e girano un video in cui annunciano che stanno andando fuori a cena. Tomaso fa le facce buffe, Aurora si agita in auto e Michelle filma divertita. Poi al ristorante ordinano i piatti e partono gli instagram story delle pietanze.La Hunziker però si macchia la camicia bianca e Aurora Ramazzotti le registra un filmino divertente in cui le due scherzano e ironizzano.



Michelle Hunziker nel pomeriggio era stata pizzicata al parco le figlie più piccole. Dolcissima e tenera con Sole e Celeste la showgirl le aveva coccolate tra passeggiate e giri sull'altalena. Poi a casa, cambio di look e di programma. Si infila una camicia bianca in seta, raccoglie i capelli in uno chignon sopra la nuca e via per una cenetta con la figlia maggiore. La macchia imprevista non rovina certo l'atmosfera allegra e familiare. Anzi. Diventa occasione per uno spassoso video social...