Michelle Hunziker, sexy e seducente come non mai

In versione così sexy non eravamo più abituati a vederla. E invece eccola, social e seducente in lingerie. Michelle Hunziker posta su Instagram uno scatto mozzafiato che suscita l'ammirazione di tutti i suoi followers. Sdraiata sul letto in abbigliamento intimo con uno scorcio di lato b coperto da un paio di slip neri, la bionda conduttrice è più seducente che mai...

Da quando è diventata mamma per la terza volta volta (la seconda con Tomaso Trussardi, ndr) Michelle ha sempre mantenuto un aplomb impeccabile. Casta, elegante e sempre "abbottonata". L'abbiamo vista a passeggio per le vie di Milano, in montagna, al mare... ma uno scatto così "intimo" mancava da un po'. La bella showgirl ha deciso di cominciare il nuovo anno all'insegna della seduzione? Un messaggio chiaro per tutti... Con Tomaso è tutto a posto... Anche e soprattutto in camera da letto.