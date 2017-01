Michelle Hunziker, ricordi di pancia

“Incinta della piccola Sole alla 28 esima settimana...che ricordi meravigliosi. Per chi aspetta, fatevi coccolare e godetevi questo momento magico” cinguetta su Instagram Michelle Hunziker postando un'immagine con il pancione. Replica Tomaso Trussardi: “Throwback papà e Cece...” con la foto che lo ritrae insieme alla secondogenita. Perché questi pensieri “materni” in casa Trussardi?

“Ricordi...28 esima settimana di sole. Periodo magico, ogni gravidanza a modo suo! Molte mamme mi chiedono consigli su cosa mangiare, che attività fare e quali creme usare (ci sarà tempo anche per questo) ma la prima cosa, la più importante secondo me è che siate serene e che vi prendiate cura di voi stesse. Coccolatevi, concedetevi anche dei piccoli peccati culinari e sopratutto reclutate i mariti a farvi i massaggini!!! vi voglio bene Mich” è il post che spiega quella bellissima foto con il pancione che la ritrae durante la gravidanza. La Hunziker e Trussardi ripensano ai momenti magici con il pancione in attesa della loro bimba: voglia di una nuova cicogna?