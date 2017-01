Michelle Hunziker, prima uscita post partum

12:07 - Capelli raccolti in una coda di cavallo bionda, posta di lato sulla nuca, pantaloni neri morbidi, giubbotto in denim casual color carne, stivaletti grintosi e sorriso sgargiante. Ecco Michelle Hunziker alla sua prima uscita da mamma tris. Accompagnata dal marito Tomaso Trussardi e dalle figlie Aurora e Sole, la showgirl fa una capatina fuori casa senza la neonata.

Lasciata a casa la piccola Celeste, nata lo scorso 8 marzo, Michelle si gode un po' di relax con le due figlie “più grandi”. E' papà Tomaso a portare in braccio Sole, mentre la Hunziker si occupa del cagnolino Lilly. Già in grande forma Michelle sorride ai flash prima di entrare nel Trussardi Cafè per pranzo. Ora non resta che vederla girare per il centro di Milano con l'ultima arrivata...