Michelle Hunziker, prima uscita al parco con Celeste e Sole Trussardi

10:47 - Debutto in pubblico per Celeste in una bella giornata primaverile. Michelle Hunziker, accompagnata dalla tata e dal bodyguard, passeggia al parco con Sole e la piccola di casa Trussardi, nata l'8 marzo. La showgirl, in total black, radiosa e scattante, si dedica prima alla sua secondogenita assecondando ogni sua volontà, poi prende il “comando” della navicella in cui dorme Celeste e la osserva con dolcezza.

Mentre Aurora, si gode la sua maggiore età in compagnia del fidanzato e degli amici in centro a Milano, Michelle se la "spassa" con le sue bambine più piccole in mezzo al verde. E così si destreggia abilmente tra Sole e Celeste aiutata da una sua collaboratrice in assenza del marito Tomaso, impegnato in maison Trussardi.



A una decina di giorni dal parto, la showgirl svizzera sembra abbia già riacquistato tutte le sue forze. In nero nasconde solo quel leggero gonfiore che le puerpere smaltiscono con il tempo. Ma sappiamo che con lei non ne dovrà passare troppo...