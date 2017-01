Michelle Hunziker, party con gli amici per festeggiare i 39 anni

Festeggio... con tutte le persone che amo! Volevo condividerlo anche con tutti voi che siete nel mio cuore!”, ha cinguettato Michelle per il suo ultimo compleanno prima degli anta. Una festa importante da condividere con il marito Tomaso Trussardi e la madre Ineke. Dall'estero, dove si torva in vacanza con papà Eros Ramazzotti, anche Aurora ha voluto scrivere un dolcissimo messaggio d'auguri alla madre: "Crescendo si impara che tutto è soggetto a cambiamento col passare del tempo. Ma se sono certa di una cosa, a questo punto, è che l'amore che provo per te rimarrà invariato in eterno. Vicina a te anche se fisicamente lontana, in questo giorno così importante come quello in cui è nata la donna che mi ha messa al mondo. Tanti auguri alla mia splendida mamma, ti amo".