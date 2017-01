Michelle Hunziker: "Ormai sembro Barbapapà"

10:08 - "Vi abbraccio, ormai sembro Barbapapà", cinguetta Michelle Hunziker su Facebook, postando un selfie, durante una visita per il controllo del carico glicemico, in cui pancione e seno, visibilmente lievitati, la fanno da padrone. Su Twitter poi la bionda showgirl, ormai all'ottavo mese, manda un bacio a tutti gli amici tedeschi: "Mi manca la Germania".

Intanto però la signora Trussardi si gode il mare d'inverno e posta una foto in bianco nero in cui appare infagottata in un cappottone nero sul lungomare di Bordighera in equilibrio e a braccia aperte su un muretto, appena lo scorso weekend: "Il mare d'inverno...che magia! Un bacio grande a tutti voi da me." Il volto radioso e sorridente, più bella che mai, Michelle è ormai agli sgoccioli.



Per marzo è prevista la nascita della sua terza figlia, la seconda con Tomaso e la showgirl ormai è una mamma provetta che affronta serenamente e con un po' di ironia anche le visite più "fastidiose" come scrive su Facebook: "Un bacio da me a tutti voi durante una visita che si chiama "carico glicemico". Consiste nel bersi uno Shottino di 75 grammi di zucchero puro! E molto importante per controllare che il bebè non abbia diabete gestazionale. Oggi giorno e obbligatorio. Aiuto che nausea!!! Forza e coraggio tutte le future mammette! Vi abbraccio ormai sembro Barbapapà"