30 ottobre 2014 Michelle Hunziker : "Non mi fermo qui" e il quarto speriamo sia... maschio La showgirl ha un bel pancione e a marzo partorirà un'altra femmina, la terza del clan... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:11 - Sarà un'altra femmina, la terza per Michelle Hunziker, e non si chiamerà né Stella né Luna . "Non mi fermo qui però", racconta la conduttrice a Chi, "Ma se la quarta sarà ancora femmina, giuro che mi fermerò". Intanto la pancia della bionda showgirl svizzera lievita e lei si dedica allo shopping per bebè, il parto è atteso tra febbraio e marzo e per allora tutto deve essere pronto.

Fresca di matrimonio, il secondo, Michelle si gode questo momento di gloria pieno di novità nella sua vita privata e professionale e cerca di stare attenta a quanto mangia: "Sono nella fase centrale della gravidanza, quella in cui è più facile lievitare... mi devo controllare" dice a Chi. Il pancino è in realtà già diventato un pancione, come mostrano gli scatti che la immortalano in un negozio di abbigliamento per bambini insieme ad Aurora, la prima figlia avuta con Eros Ramazzotti e quasi maggiorenne e la piccola Sole di un anno. Per ora niente viaggio di nozze però. Subito dopo il matrimonio Michelle e Tomaso sono tornati subito al lavoro e adesso bisognerà aspettare ancora un po', almeno fino alla nascita della nuova bambina in arrivo. Poi però Trussardi porterà tutte sue donne in luna di miele per festeggiare.