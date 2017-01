Michelle Hunziker, maglia su e... pancino lievitato in fuori

12:03 - Il pancino lievita e Michelle Hunziker lo mette in mostra. Al parco giochi con Sole, un'aggiustatina ai capelli legati in una coda di cavallo, un lancio della palla in cielo per far sorridere la piccola e, et voilà dalla maglia spuntano le morbide curve della bella showgirl, ormai già al quarto mese di gravidanza.

Il secondo bebè di casa Trussardi è atteso per i primi mesi del nuovo anno, ma intanto Michelle e Tomaso si stanno preparando ad un altro grande evento: il loro matrimonio. Il conto alla rovescia è ormai iniziato, il 10 ottobre la conduttrice di Striscia e il rampollo della moda made in Italy pronunceranno il fatidico sì a Bergamo ed è tutto già quasi pronto, dall'abito, firmato presumibilmente Antonio Riva alle fedi, che i due fidanzati hanno scelto scelto qualche giorno fa.



Ma in attesa delle nozze qualcuno "stuzzica" Aurora, la figlia che Michelle ha avuto con Eros chiedendole ironicamente su Twitter: “Sei felice che tua madre si sposa quel riccone??”. Immediata e al vetriolo la replica della giovane Ramazzotti alla provocazione: "Sono felice che la gente ignorante come te se ne stia nel suo a marcire mentre io ho avuto la fortuna di un educazione. Oggi so, grazie a una mentalità aperta (a differenza della tua fessura millimetrale), che dare giudizi è sbagliato; umano, ma sbagliato. (...) La risposta alla tua domanda è si, sono felice. Sono felice perché sono consapevole del fatto che un amore racchiuda in sé sia le cose negative che le cose positive, perché so che l'unione in matrimonio è semplicemente un'ulteriore prova di lealtà e impegno...". Davvero un bel caratterino!



Dal fronte gossip nel frattempo si intensificano le voci di una gravidanza bis anche per Marica Pellegrinelli, neo moglie di Eros Ramazzotti, ex marito di Michelle. Gravidanza, non ancora ufficializzata, che potrebbe avere come termine più o meno lo stesso periodo di quella della Hunziker.



Le due coppie si "rincorrono" da tempo ormai. Prima la bambina di Eros e Marica poi quella di Michelle e Tomaso, prima il matrimonio Ramazzotti-Pellegrinelli e adesso quello Hunziker-Trussardi. Stavolta però, con questo secondo pancione Michelle sembra aver battuto sui tempi la bella Marica... o forse no?