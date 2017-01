16 giugno 2015 Michelle Hunziker: "Ma quale crisi con Tomaso! La nostra è un'estate d'amore" Dopo le voci circolate in Rete e sui giornali nelle scorse settimane, la showgirl sgombra il campo da qualsiasi sospetto con un'intervista a "Chi". E si gode le vacanze con la sua famiglia allargata... Tweet google 0 Invia ad un amico

14:48 - Per Michelle Hunziker l'estate è iniziata all'insegna delle illazioni e delle voci su una sua presunta crisi in amore. Complice anche quel post su Instagram sul "dolore del cuore". "Anche Aurora mi ha tirato le orecchie - dice lei a "Chi" in edicola mercoledì -. Mi ha detto: 'Mamma, ma hai scatenato l’inferno su Instagram'. Ma lei assicura: "Niente crisi, con Tomaso sarà un'estate d'amore".

Michelle sta passando in questi giorni le vacanze a Forte dei Marmi con Tomaso e le figlie Aurora, Sole e Celeste. Ma pochi giorni prima di partire, su Instagram, ha pubblicato una foto molto tenera insieme con Lilly, la sua barboncina. Foto tenera accompagnata però da uno sfogo forte e deciso in cui si parlava di dolore improvviso, di batoste "a cui non ci si abitua mai". Il tam tam mediatico è partito immediatamente. Qualcuno ha ipotizzato la morte proprio di Lilly, associando al foto al messaggio. Altri invece, pensando anche a foto di una lite di pochi giorni prima, a una crisi con Tomaso. E invece... "Invece non succede nulla - dice la Hunziker -. Ho avuto uno sfogo come tanti. Il mio era dedicato a una mia amica che non attraversa un bel periodo. Tutto qui. Non lo avessi mai fatto!".



La crisi con Tomaso invece è smentita nei fatti, in quella vacanza tutti insieme. "Abbiamo scelto la Versilia per agevolare gli spostamenti di mio marito, che durante la settimana lavora e può raggiungerci comodamente quando vuole - spiega -. Passeremo quasi tutta l'estate qui. Per esempio ora siamo una vera ciurma: io, Tommy, Sole, Celeste, Aurora con il suo ragazzo, Edoardo (Gori - ndr), mia madre Ineke e i pranzi e le cene diventano come quelli aziendali! Praticamente faccio la prova del cuoco tutti i giorni. A proposito: sembriamo una famiglia in crisi?". Michelle ha da dire anche sulle foto pubblicate di una sua presunta lite in macchina con Tomaso. "Riprendono un momento, un istante che davvero può non voler dire nulla e iniziano a sparare titoli come: 'Eccoli, sono in crisi' - commenta -. Ma secondo lei Tommaso e io, se dobbiamo discutere, cosa che comunemente fanno tutte le coppie, ci diamo appuntamento in auto alle due di notte? Cioè la scena potrebbe essere la seguente: 'Amore, andiamo giù a litigare così non svegliamo i bambini'. No dai, non è credibile. Ma fa parte del gioco. Amen".



E meno male che la crisi non c'è, perché lei e Tomaso non avrebbero nemmeno la possibilità di una vacanza a due per fare la pace. "No. Non riusciamo a stare lontani dalle nostre bimbe - dice -. Io sono stata in Germania un giorno, per lavoro, e praticamente l'ho trascorso su Skype. Sono egoisticamente innamorata delle mie figlie. Non le voglio lasciare da sole. Mai".