Michelle Hunziker in rosso a un mese dal parto

11:13 - Partorirà la sua terza figlia a fine febbraio, ma in queste settimane prima dell'arrivo della piccolina, Michelle Hunziker si sta godendo il suo bel pancione. A passeggio per le vie di Milano con un maglione rosso che enfatizza le sue curve e in versione casual, la showgirl mostra tutta la sua felicità per la dolce attesa.

Messi da parte gli impegni professionali e dopo aver salutato gli amici di Striscia per questa pausa maternità, Michelle ha dedicato le sue giornate alle figlie Aurora, con cui spesso condivide momenti di shopping, e Sole, tra giostre e momenti di coccole al parco.



Gli ultimi scatti in giro per Milano in jeans e maglioncino rosso sottolineano le forme lievitate della Hunziker, che con il suo Tomaso Trussardi è al settimo cielo e non vede l'ora di conoscere la sua piccolina. Al parto mancano poche settimane e il countdown è cominciato. I flash intanto la seguono passo dopo passo...