Michelle Hunziker, fuga in bikini a Varigotti

“Che meraviglia il mare....un bacio enorme da me e Lilly che fa la vedetta” scrive su Facebook a commentare una foto che la ritrae insieme alla sua cagnolina in riva al mare. Gira il mondo ma torna sempre in Liguria, dove a Varigotti ha una casa in cui si rifugia a caccia di pace e tranquillità e, ogni volta, come fosse la prima, cinguetta felice e sorpresa davanti alla bellezza del mare.



“Istanti di gioia” scrive mostrando un bikini rosso fuoco che infiamma i follower. Cappello in testa e sorriso smagliante, la Hunziker si gode la bella giornata di sole. Nonostante la partenza non fosse cominciata in maniera splendida (Michelle aveva dimenticato il pupazzetto della figlia), è poi proseguita fantasticamente.

“Quante volte vi è capitato di essere già sulla tangenziale,belli sereni che state andando da qualche parte e improvvisamente dal seggiolino dietro di voi la vocina dolce di vostro figlio: "Mamma, dov'è il mio Dudu?". In quel momento sbianchi, vorresti urlare, ti vien da piangere e sai perfettamente che dovrai tornare indietro a prenderlo. Altrimenti non dormirai più e finché tuo figlio non avrà il suo pupazzo te lo chiederà a ripetizione senza sosta!!! Hahahahah A noi è appena capitato? Buon weekend!” scriveva qualche giorno fa mamma Michelle.