Michelle Hunziker festeggia tre anni di Sole: guarda le foto

Una coroncina in testa con le coccinelle da vera principessa per il giorno del compleanno. Sole Trussardi, secondogenita di Michelle Hunziker, ha spento tre candeline e per la grande festa al ristorante di famiglia a Milano si è presentata con una bella coroncina verde tra i capelli. Tantissimi i regali per la bimba tra cui una lavagna, un gioco dedicato a Frozen e diversi pacchettini con capi d'abbigliamento stilosi.