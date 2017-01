Michelle Hunziker, emozioni da neomamma

16:04 - Una copertina rosa e un orsacchiotto peloso: tanto amore in una sola foto. Michelle Hunziker racconta su Facebook le emozioni da neomamma. Per la terza volta. L'8 marzo a Milano è nata infatti Celeste, sorellina di Sole (un anno e mezzo) e Aurora (18). La bimba avuta da Tomaso Trussardi sta bene e presto lascerà l'ospedale. Intanto sui social la showgirl condivide la gioia con i fan: "E' una sensazione indescrivibile".

"Ecco la prospettiva di noi puerpere i giorni che seguono il parto - scrive Michelle - i nostri bebè accanto a noi e non più nella pancia. Una sensazione indescrivibile di emozioni che si alternano dolcemente". Per la Hunziker è "un viaggio che finisce, la gravidanza, e uno che inizia, la vita con i nostri figli". Poi la showgirl ringrazia l'equipe di medici e le ostetriche: "Hanno reso questo momento indimenticabile. Un bacio a tutti voi da me e la piccola Celeste accanto...".