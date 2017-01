Michelle Hunziker, ecco abito da sposa e fedi

08:58 - Settimana prossima Michelle Hunziker sposerà Tomaso Trussardi. In attesa del secondo bebè, dopo l'arrivo di Sole, dal rampollo della maison di moda, Michelle è impegnata nei preparativi in vista delle nozze. Negli ultimi giorni è stata avvistata più volte in una boutique di abiti da sposa di Milano e in una gioielleria del centro insieme a Tomaso per scegliere le fedi. Ecco tutti i dettagli del sì.

Pancino in vista, viso raggiante, look informale la Hunziker è stata paparazzata almeno tre volte nelle ultime ore mentre entrava e usciva dalla boutique di abiti da sposa Antonio Riva. Forse la conduttrice di Striscia sta perfezionando il suo look in vista del matrimonio che sarà celebrato a Bergamo il prossimo 10 ottobre.



Niente esclusive e niente misteri, la showgirl sta vivendo gli attimi prima del suo matrimonio alla luce del sole tra flash e obiettivi pronti a immortalata ad ogni ora. Per le fedi Michelle e Tomaso hanno scelto Damiani e insieme si sono intrattenuti davanti agli anelli per la difficile scelta. Per la coppia anche un brindisi in negozio.



E così tra gli impegni in tv e le passeggiate al parco con la secondogenita la Hunziker ha cominciato il countdown. Alla cerimonia nuziale parteciperanno 250 invitati e Michelle si prenderà un piccolo congedo dalla trasmissione di Antonio Ricci, che tra l'altro sarà suo testimone.