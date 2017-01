Michelle Hunziker è tornata ed più sexy che mai

E' tornata in grande spolvero Michelle Hunziker, ma per il suo debutto televisivo ha preferito la Germania. A due mesi dalla nascita di Celeste, la signora Trussardi ha smesso i panni di mamma per indossare quelli di una scatenatissima showgirl. Completo in pelle nera con pancia scoperta, stivaletti e chiodo. Un look audace e super sexy per lo show televisivo in onore del compleanno di Thomas Gottshalk.

Michelle è apparsa in splendida forma e ha cantato e ballato per tutta la sera scatenandosi su un palco che conosce molto bene. Con Gottschalk infatti, presentatore storico della trasmissione "Wetten das!", la showgirl ha già lavorato per molte stagioni di fila. E in terra "straniera" Frau Hunziker sembra davvero più disinibita che mai. Non è la prima volta infatti che per la televisione tedesca Michelle si "lascia andare" a look seducenti e molto audaci.



Occhio non vede cuore non duole. Tomaso è restato in Italia con le bambine e lei... è in libera uscita. Giusto il tempo però per partecipare alla trasmissione del collega Gottschalk, poi Michelle è volata indietro dalla sua famiglia: "Quella che ho sempre sognato”, ha detto la showgirl, che su Facebook posta una tenerissima foto insieme a Celeste con una dolcissima dedica d'amore per i figli di tutte le mamme del mondo: "Desideriamo la vostra serenità,la vostra realizzazione,la vostra salute. Che siate amati e che possiate amare con forza e intensità. Vogliamo vedervi felici..tutto qui.nEcco cosa chiediamo noi mamme per voi".