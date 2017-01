Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, tutto pronto per il sì

GLI ABITI DEGLI SPOSI

Per Tomaso Trussardi un completo scuro, ovviamente by Trussardi, per Michelle un abito chiaro, ma non bianco e senza velo, firmato da Antonio Riva. Le fedi sono firmate Damiani.



250 INVITATI

Alla cerimonia sono stati invitati anche Silvio Berlusconi e la fidanzata Francesca Pascale. I testimoni: per Tomaso Vittorio Feltri che per primo presentò a Trussardi la Hunziker durante un pranzo a Milano tre anni fa. Per la sposa Antonio Ricci, papà di Striscia la Notizia.



APERITIVO E CENA

A Palazzo Trussardi, a Bergamo Alta, il banchetto curato da quattro chef stellati: Carlo Cracco, Antonio Cannavacciuolo, Norbert Niederkofler e Chicco Cerea.



SIEPI TAGLIATE A CUORE E GAZEBO

Già da qualche giorno le siepi attorno alla villa di famiglia sono stati tagliate a forma di cuore per gli sposi. All'interno sono stati sistemati grandi gazebo in grado di ospitare gli ospiti visto il cielo grigio e piovigginoso a Bergamo. Imponente il servizio di security attorno e dentro il palazzo per garantire la privacy e la tranquillità della coppia e degli ospiti.



10 OTTOBRE 2014

La scelta della data delle nozze non è casuale. Nello stesso giorno sono nate la figlia della coppia Sole, che festeggia un anno, e la madre della showgirl Ineke che compie. LISTA NOZZE D'ARGENTO

Michelle e Tomaso hanno scelto l'Argenteria Dabbene di Milano pe rla loro lista nozze. Ampia la scelta che spazia da pentole da cinquemila euro a cucchiai da 300 passando per candelabri, taglieri, pentolini e macinapepe da mille e una notte.



POLEMICHE DA 6.000 EURO

In città molti si sono lamentati per il fatto che i parcheggi lungo le Mura venete, dove sorge il palazzo, sono stati riservati per gli ospiti della festa. Per l'occupazione di suolo pubblico i Trussardi hanno regolarmente pagato seimila euro.