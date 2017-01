4 marzo 2015 Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, pance a confronto Nono mese di gravidanza per la showgirl e qualche cena di troppo per il marito Tweet google 0 Invia ad un amico

12:45 - Altra pancia in vista in casa Hunziker-Trussardi, ma stavolta è quella di Tomaso! Come mostra lo scatto di Chi, iI maritino di Michelle si gonfia il ventre per solidarietà con la moglie, la bella showgirl, ormai a poche settimane dal parto. Maglietta su e... et voilà anche il rampollo della masion di moda è incinto.

Nono mese e terza figlia per la Hunziker, dopo Aurora, 18 anni, nata dall'amore con Eros Ramazzotti e Sole, 16 mesi, avuta dal marito Tomaso, qualche eccesso a tavola e scarsi addominali per Trussardi. Che scherza sulla pancia, gonfiandola apposta, ma che mostra comunque le sue "debolezze" e qualche vizio di forma. Il bell'erede di casa Trussardi ama mangiare, non c'è dubbio e durante la gravidanza della moglie ha sicuramente messo su qualche chilo di toppo, in quanto al fitness...non è proprio un fanatico della "tartaruga".La showgirl svizzera non ci fa caso, a lei piace così. Tutti e due poi amano scherzare su iloro..."difetti". Nei giorni scorsi la Hunziker aveva postato un serie di scatti in cui sfoggiava il suo pancione lievitato definendosi prima Barpapapà poi facendo la giocoliera con un calice in equilibrio sul ventre. Adesso tocca a Tomaso, che scherza sul suo di pancione. Una famiglia... tutta da ridere!