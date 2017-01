Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, battesimo per la piccola Celeste

Grande festa a casa Trussardi domenica per il Battesimo della piccola Celeste. Diva e Donna mostra l'album della cerimonia con Michelle Hunziker, 39 anni, elegante in tuta pantalone, le figlie Celeste, 1, Sole, 2, Aurora, 19, e il marito Tomaso, 33. La cerimonia nel Battistero del Duomo e il party con i parenti a casa Trussardi a Bergamo Alta.

Prima la vacanza a Dubai per rilassarsi al sole a Pasqua, poi il Battesimo di Celeste a Bergamo con tutta la famiglia. Una settimana importante quella che si è appena conclusa per la famiglia Trussardi: domenica 3 aprile Tomaso e Michelle Hunziker hanno battezzato la più piccola delle loro figlie, che ha compiuto un anno a marzo.



I flash hanno seguito l'evento immortalando la bambina mentre dorme serena in braccio alla mamma subito dopo l'immersione nella fonte battesimale. Aurora Ramazzotti tiene in braccio la sorella Sole, 2 anni e mezzo. Nel pomeriggio la festa in casa con la zia Gaia Trussardi che suona la chitarra e Michelle, Aurora e la bambine che cantano tutte insieme.