Michelle Hunziker e Serena Autieri, guarda che belle mamme al parco!

Metti due bionde al lunapark con le loro bambine. A Milano Michelle Hunziker con le figlie Sole e Celeste si diverte sulle giostre con l'amica Serena Autieri, in teatro in questi giorni proprio nel capoluogo lombardo, insieme alla figlia Giulia. Scambio di pupe e grande risate per le due belle al parco.

La Hunziker nel tempo libero ama passeggiare per i parchi milanesi e far giocare le piccole Sole e Celeste sulle giostrine. Accompagnata dalla tata e dal bodyguard si rilassa con le bambine avute dal marito Tomaso Trussardi. Per un pomeriggio tra amiche spunta anche Serena Autieri, a teatro fino al 21 febbraio con "Vacanze Romane" insieme a Paolo Conticini. L'attrice si diverte a far giocare la sua Giulia e prende tra le braccia Celeste mentre Michelle aiuta Sole a salire sui giochi.