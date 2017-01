Michelle Hunziker è diventata "nonna"

Fiocco azzurro in casa Trussardi-Hunziker, Lilly è diventata madre da poche ore. E' stata una gravidanza social quella della barboncina di Michelle, coccolata e accudita come un membro della famiglia. Prima l'ecografia social, poi lo scatto in cui riposa sul divano con il "pancione" e ora l'immagine della cagnolina che allatta il suo cucciolo mentre tutti attorno, al settimo cielo, li osservano...