Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti... sorelle, altro che madre e figlia!

14:46 - Con una mamma bella e famosa c'è il rischio che scatti la rivalità ma non è così per Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker. Le due sono inseparabili e più che mamma e figlia sembrano sorelle: sguardi d'intesa, sorrisi complici e abbracci non mancano mai. "La mia luce nell'oscurità" è la dedica su Intagram di Aurora anche se per ora splende il sole su Michelle e Tomaso Trussardi, a dispetto dei rumors che li volevano in piena crisi.

Belle e raggianti in total white, mamma (più chic) e figlia (più sportiva) si divertono in una serata tra donne. Dopo l'estate la primogenita si trasferirà a Londra per studiare, così Michelle si gode gli ultimi mesi insieme alla sua "big girl", come la chiama lei.



Il loro rapporto con gli anni si è trasformato e se è un tempo le cambiava i pannolini, oggi la figlia è la sua confidente più intima. Ormai Aurora è una donna ed è tempo che cammini con le sue gambe ma potrà sempre contare su mamma Michelle, pronta a gioire con lei per i successi o supportarla nei momenti difficili.