Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, look a confronto: chi è la teenager?

Chi è la teenager?”, verrebbe da chiedersi guardando Michelle Hunziker e Aurora camminare una al fianco dell'altra. La prima con una gonna sbarazzina sopra al ginocchio, scarpe da tennis, giubbotto in jeans e coda sembra una ragazzina, mentre la figlia, vestita di nero e con un'espressione seria è un po' più "sciuretta". Insieme a Tomaso Trussardi, madre e figlia, in perfetta sintonia, vanno a pranzo in un noto ristorante milanese.

Michelle, già in ottima forma fisica a poco più di un mese dalla nascita di Celeste, sembra abbia appena concluso un saggio di rock acrobatico con quel look un po' anni '50. Bellissima in total denim e scarpe in tela non dimostra 38 anni. Diverso, più "serio", è l'outfit della figlia che, diventata da poco maggiorenne, sembra più grande della sua età...



Le due chiacchierano e si godono un po' di tempo insieme prima che Aurora si dedichi completamente agli studi per superare gli esami di maturità. Proprio di recente Michelle ha dichiarato sulle pagine di Chi che vorrebbe provare ad avere anche un maschietto. Nel frattempo si gode le sue bambine. Con un sogno... diventare presto nonna.