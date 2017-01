Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, la bionda e la mora come sorelle sul red carpet

La bionda e la mora, la madre in rosso la figlia in nero. Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti regine di bellezza sul red carpet del Goldene Kamera Awards, prestigioso premio televisivo-cinematografico tedesco, che si è svolto quest'anno ad Amburgo. 39 anni la conduttrice svizzera, 19 la sua primogenita. E quei 20 di mezzo non si notano proprio: "Con il mio amore", cinguetta su Instagram Michelle.

Più che madre e figlia Michelle e Aurora sono sempre sembrate sorelle o amiche. Complici sui social e in famiglia e da un po' anche colleghe in televisione. Al mare in bikini già l'anno scorso avevano lasciato tutti a bocca aperta con le loro curve impeccabili. Michelle mamma tris non ha mai perso il suo splendore, Aurora sembra ricalcare le sue orme... in tutti i sensi. I capelli raccolti in uno chignon e un lungo abito con spacco laterale per la giovane Ramazzotti, che ride, saluta e si mette in posa come una vera vip. Poi abbraccia e bacia mamma Michelle, i lunghi capelli biondi sciolti sulle spalle e un vestito rosso, che sottolinea le sue curve. Un team davvero vincente.