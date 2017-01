Michelle Hunziker: "Dopo tre femmine voglio un figlio maschio"

12:39 - E' appena diventata mamma della sua terzogenita, ma ancora ha voglia di maternità. “Tomaso e io non abbiamo intenzione di fermarci. Voglio un maschietto” annuncia Michelle Hunziker al settimanale Chi. E, forse, le piacerebbe anche diventare nonna: “Quando Aurora aveva 10 anni le dicevo scherzando: 'Amore ti immagini quando avrai 18 anni e sarai incinta come io lo sono stata di te?'. Lei ieri sorrideva, oggi mi manda a quel paese...”.

“Per ora mi godo queste nuove maternità. Dopo 17 anni non ci ero più abituata” ha detto la showgirl svizzera diventata mamma di Celeste lo scorso 8 marzo. “La scelta di avere due figlie uno dopo l'altra è stata voluta, cercata e trovata” ha aggiunto Michelle, che, prima di Celeste e Sole, era già mamma di Aurora, 18 anni, avuta da Eros Ramazzotti. “Credevo ci volesse più tempo, ma Tommy ha sangue bergamasco e sono rimasta incinta subito. Abbiamo scelto il nome Sole per la prima. Il secondo della lista era Celeste: lei è arrivata subito dopo”.



E Michelle rivela anche, a sorpresa che non le dispiacerebbe diventare nonna, anche se Aurora non sembra sentirci affatto. La primogenita è fidanzata con Edoardo Gori, nipote di Giorgio Gori e Cristina Parodi. “All'inizio la vedevo strana. Poi le ho detto: 'La smetti e mi presenti questo ragazzo?' E lei lo ha fatto. Sono innamoratissimi, felici, nei loro occhi c'è la gioia di condividere".



