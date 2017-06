Michelle Hunziker, con i paparazzi in spiaggia a Varigotti

Ha detto che il segreto del suo corpo al top è mangiare di tutto, fare esercizio fisico e godersi la vita. E così eccola splendida al mare con tutta la sua famiglia, inseguita da un nugolo di paparazzi pronto a immortalarla in bikini sulla spiaggia di Varigotti, dove Michelle Hunziker si rifugia per qualche ora di relax con le figlie piccole Sole e Celeste e il marito Tomaso Trussardi.

Scherzano inseguiti dai flash e riprendono i paparazzi che scattano foto all'impazzata. Sempre allegri e sorridenti. Tomaso spinge il doppio passeggino con le bambine, Michelle tiene tra le braccia i due barboncini e dietro di loro tata e guardia del corpo non li lasciano mai soli. La passeggiata per il centro della cittadina ligure è costellata di selfie, autografi, foto, sorrisi. Poi finalmente la spiaggia dove le bambine con i braccioli possono giocare in mare. Anche i barboncini si concedono un po' di refrigerio nell'acqua, tenuti stretti dalla padrona. E infine arriva anche il tanto atteso bikini di Michelle. Nella spiaggia gremita di bagnanti si sfila il copricostume rosso e regala una panoramica da dieci e lode con un due pezzi verde. Guarda la gallery e osserva ogni “scorcio” di mare...