Michelle Hunziker, che dolci curve ballerine!

In vacanza al mare saluta i follower in costume senza mostrare il suo ventre, ma è sulle pagine di "Diva e Donna" e "Chi" che Michelle Hunziker, travestita da Agnetha Fältskog, la celebre cantante degli ABBA, con tanto di tutina rosa aderente anni '70, mette in luce un pancino sospetto alimentando le voci di una cicogna in volo. Del resto la showgirl ha sempre dichiarato di desiderare un maschietto. Che sia la volta giusta?

Volata al caldo per le vacanze di Pasqua, Michelle ha già messo i piedi in acqua sfoggiando al tramonto un bikini impeccabile. Ma un gioco di ombre non mette in luce quello che tutti vorrebbero vedere, scoprire, scrutare: il suo ventre. Perché ormai la domanda che assilla i più curiosi è una sola: Michelle è in dolce attesa?



Solo pochi giorni fa, in occasione del compleanno del marito Tomaso Trussardi, con un abitino blu ha mostrato un pancino sospetto e in Germania, in una nota trasmissione televisiva, travestita da Agnetha Fältskog, con una tuta aderente, ha messo in risalto il suo ventre appena accennato. "Diva e Donna" non solo confermerebbe la dolce attesa, annunciando la nascita di un maschietto per agosto, ma svela che Tomaso avrebbe già rivelato agli amici più intimi il dolce segreto. La Hunziker e Trussardi hanno già due bambine, Sole e Celeste.