Michelle Hunziker, brindisi sul pancione

11:48 - "Il mio bicchiere d'acqua si regge ormai da solo!!! Capacità circensi...", Michelle Hunziker scherza su Facebook sul suo pancione ormai lievitato e posta uno scatto da... equilibrista. Il conto alla rovescia è ormai cominciato, a marzo la showgirl, 38 anni, diventerà mamma per la terza volta e già si brinda alla terzogenita in arrivo.

Un brindisi... circense! Nella foto in bianco e nero infatti Michelle Hunziker è seduta ad un tavolo, bella, i lunghi capelli sciolti sulle spalle, elegante in un abitino nero col collo alto e sorridente e tiene in equilibrio sul pancione un calice colmo d'acqua, che si regge da solo. Il ventre della showgirl è talmente prominente da fungere da "tavolino"! La showgirl, radiosa come non mai, sembra una ragazzina più che una mamma alla sua terza gravidanza!



"Un bebè nel passeggino che dorme, un bebè nella pancia che scalcia...che bella la vita! un abbraccio domenicale a tutti", aveva scritto qualche giorno fa la bionda signora Trussardi, sfoggiando in uno scatto solo il pancione in bella vista e il passeggino con la piccola Sole. Sulle sue forme lievitate Michelle scherza di continuo, definendosi in un altro scatto "Barbapapà", e si gode con gioia questa terza dolce attesa, voluta e fortemente desiderata con il suo Tomaso.