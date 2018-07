Michelle Hunziker, acrobazie in acqua con Tomaso Trussardi

Sono finite le vacanze in Emilia Romagna per Michelle Hunziker e famiglia. Dopo aver trascorso diversi giorni a Milano Marittima, rientra in città con le sue bambine. Sui social ha postato foto e video delle giornate spensierate in riva al mare tra gare di sci nautico con la figlia Aurora, cene sulla sabbia e momenti di tenerezza in famiglia. Senza dimenticare le acrobazie acquatiche con Tomaso!

Durante il soggiorno in riviera ne ha approfittato anche per qualche ora di divertimento nel parco giochi Aquafan di Riccione dove lei e Tomaso Trussardi si sono lanciati in avventurosi giochi d'acqua, insieme ad Aurora con il fidanzato Goffredo Cerza. La Hunziker ha sfoggiato un costume intero nero coprendosi spesso il ventre. Ma qualche giorno fa in risposta a chi le domandava se era incinta in una storia instagram aveva detto a chiare lettere: “Può capitare di avere la pancia non completamente piatta magari perché uno la sera prima ha mangiato un po' pesante o per altri motivi, ma di sicuro non sono incinta!".