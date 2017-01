Michelle Hunziker, 300 rose rosse da Tomaso Trussardi per l'anniversario

12:05 - Trecento rose per te posson bastare... Tomaso Trussardi ha sbalordito la sua Michelle Hunziker con ben tre centinaia di rose rosse a gambo lungo per il loro terzo anniversario insieme, come riporta l'agenzia Splash News. Marito e moglie hanno poi festeggiato la ricorrenza con una cenetta a due al Trussardi Restaurant, scortati dall'inseparabile cagnolino di famiglia.

Michelle, sorridente e felice, stretta in un dolcevita marrone che sottolineava le sue dolci curve, è stata accolta da un pensiero floreale davvero sorprendente. Due fiorai hanno effettuato la sensazionale consegna trasportando a fatica i fiori recisi raccolti da un enorme fiocco rosso.



La Hunziker e Trussardi si sono sposati lo scorso 10 ottobre, hanno una bambina, Sole, di un anno e sono in attesa della secondogenita per i primi mesi del nuovo anno. Tra i due la scintilla era scoccata nel 2011 e per ricordare i tre anni insieme Trussardi ha voluto stupire Michelle con i fiori e una cenetta romantica.