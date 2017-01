Michela Rocco di Torrepadula, un nuovo amore dopo Mentana

Dopo mesi di sofferenze polemiche al vetriolo, insulti e tensioni per il crack con Enrico Mentana, suo ex marito, Michela Rocco di Torrepadula ha finalmente ritrovato la serenità. Il suo cuore è tornato a battere per un uomo, Michele, (il cognome non è prevenuto, ndr) con cui condivide la passione per la montagna e lo sci, come mostrano gli scatti social.

Di lui non si sa molto altro se non che è un "pezzo grosso" del grande consorzio Melinda, i produttori di mele della Val di Non. Tra i due la relazione dura, a quanto sembra, da mesi, e insieme la nuova coppia ha trascorso finora parecchi weekend sulla neve e in montagna. La difficile separazione da Mentana a cui sono seguite feroci invettive social, anche contro la nuova compagna dell'ex marito, Francesca Fagnani, definita sui social "sfasciafamiglie, arrampicatrice sociale e arrivista", ha insomma finalmente trovato il suo epilogo. L'ex Miss Italia 1987 e Miss Europa a 45 anni è tornata a sorridere accanto ad un uomo, con cui forse potrà definitivamente archiviare il suo ex, anche se, come raccontano alcuni magazine rosa, ogni volta che lo rivede la tensione è ancora più che tangibile...Il tempo non è ancora del tutto maturo.