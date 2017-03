Michela Quattrociocche, mamma sexy in bikini

Tiene ben salda la mano della sua bambina in una grande piscina verde mentre viene immortalata di spalle. Un bikini molto sexy mette in luce le curve ben tornite di Michela Quattrociocche, in vacanza a Ortisei con le figlie Diamante e Aurora, avute da Alberto Aquilani, e delle amiche.

In vacanza sulla neve in Val Gardena con le sue due principesse e le amiche, tra cui Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, Michela si divide tra bagni rilassanti in piscina e passeggiate al sole. Bellissima, a 28 anni, l'attrice condivide sui social uno scatto in cui mette a nudo la sua silhouette impeccabile in costume mentre gioca in acqua con la sua seconda figlia nata nel 2014. E, ovviamente, i complimenti degli ammiratori non si lasciano attendere.