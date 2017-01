Michela Quattrociocche, è nata Diamante

09:44 - Michela Quattrociocche è diventata mamma bis. Dopo Aurora, di tre anni, il 3 novembre ha dato alla luce Diamante. Solo il giorno prima l'attrice, moglie di Alberto Aquilani, aveva mostrato su Instagram il suo pancione nudo, ultimo scatto prima di recarsi in ospedale.

Per Michela e Alberto si tratta della seconda femmina dopo l'arrivo di Aurora. Il calciatore avrebbe voluto un maschio – non ne fa mistero la Quattrociocche – ma poi si è abituato all'idea di avere una casa tutta in rosa e ora aspetta con trepidazione l'arrivo della sua principessa. “Io sono per le donne, Alberto, invece, ha sempre sognato di avere un maschio. Ora è felice, ma appena gliel'hanno detto, ecco... è calato il silenzio” aveva raccontato di recente l'attrice in un'intervista.



Michela si è sposata con Aquilani nel 2012. I due si erano conosciuti nel 2008, proprio quando l'attrice esordì sul set del film "Scusa ma ti chiamo amore", che l'ha resa famosa, e da allora non si sono più lasciati.