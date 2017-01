Michela Quattrociocche, baby shower in rosa

12:16 - Michela Quattrociocche, presto mamma di Diamante, si è preparata ad accogliere la sua bambina con una festa tinta di rosa. Viso rilassato, capelli sciolti, maglia larga e tante care amiche attorno lei per un dolcissimo baby shower. L'attrice, all'ottavo mese, e il marito Alberto Aquilani hanno già una figlia di tre anni di nome Aurora.

Agli sgoccioli della sua seconda gravidanza, Michela ha festeggiato con sole donne il lieto evento. Su Instagram l'immagine di una tavola allestita in modo perfetto con tanto di dolcetti e palloncini. In grande campeggia il nome della nascitura, Diamante. Un nome insolito che è riuscito a mettere d'accordo tutta la famiglia. Alla festa ha partecipato anche la piccola principessa di casa, Aurora. Tra le invitate presenti la giornalista sportiva Giorgia Rossi e Silvia Slitti, moglie del calciatore Giampaolo Pazzini.



Michela, che per ora ha deciso di dedicarsi completamente alla famiglia, sembra non accusare il "peso" della scadenza. Sempre in ottima forma fisica, proprio come l'avevamo vista l'estate scorsa tra le Baleari e Sabaudia, l'attrice sembra godersi quest'ultimo periodo in totale relax. C'è ancora tempo per pianti e poppate notturne.