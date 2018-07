Michela Persico, trikini supersexy a Forte dei Marmi

Scendono... in spiaggia le curve sexy di Michela Persico , compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani . Con un trikini bianco la giornalista e volto tv sfodera le sue armi di seduzione a Forte dei Marmi dopo una vacanza itinerante con il compagno tra Dysney Paris, Maiorca e l'Isola del Giglio. Vitino da vespa, décolleté esplosivo e lato B perfetto per la bionda presentatrice in riva al mare.

Mentre il suo Rugani è tornato a Torino per effettuare i test sotto sforzo, Michela si regala bagni di sole in Toscana con un mix di costumi che esaltano le sue forse sensuali prima di rientrare a casa. Capelli sciolti che le carezzano la schiena e stacco di gamba in primo piano conquistano non solo il fidanzato, ma tutti i follower che "tifano" per una delle wags più belle del campionato.