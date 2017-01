Michael Phelps, nuova vita dopo il ritiro: sposa la sua Nicole

Il campione statunitense aveva annunciato il ritiro già dopo i Giochi di Londra nel 2012, salvo poi fare un passo indietro. Sulla sua pagina Facebook ha però assicurato che questa volta non ci ripenserà: "Dopo Londra avevo promesso che non sarei tornato e invece l`ho fatto. Stavolta la mia decisione è definitiva, non competerò più a questi livelli". Il 31enne di Baltimora a Rio ha raggiunto le 23 medaglie d'oro, record assoluto.



La sua priorità adesso è la famiglia, così dopo essere diventato papà è pronto anche per la vita da sposato. Un traguardo raggiunto non senza fatica dalla coppia, insieme dal 2007, che in nove anni si è detta addio per ben due volte. L'ultimo scoglio da superare era stato nell'ottobre del 2015, quando l'atleta era finito in rehab dopo essere stato arrestato per guida in stato di ebrezza. Ora però è tutto alle spalle e i due sposini sono pronti per un nuovo capitolo della loro vita insieme.