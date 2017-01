Mezze nude sotto le lenzuola, sbircia nel letto delle vip

La domenica è fatta per stare a letto fino a tardi e anche le vip amano indugiare tra le lenzuola, ma in versione supersexy. Basta la lingerie adatta e le curve al posto giusto per rendere il lettone bollente e accendere le fantasie proibite degli ammiratori social. Da Aida Yespica a Michelle Hunziker , passando per Antonella Mosetti e Alena Seredova ... sbircia nella camera da letto delle vip.

Lingerie rosso fuoco per l'isolana Claudia Galanti che sa bene come stuzzicare i desideri dei maschietti. Se la ride di gusto invece la mamma-sprint Michelle Hunziker, che per uno spot torna adolescente e gioca maliziosa con indosso solo la camicia. E il lavoro se lo porta in camera da letto anche Alena Seredova, più sensuale e in forma che mai in uno shooting piccante.



Le amiche per la pelle Karina Cascella e Guendalina Canessa condividono tutto: pianerottolo, cane, bimbe e.... anche lo stesso lettone. Fisico prorompente e curve da pin-up per Natalia Bush, che come Marilyn preferisce andare a dormire solo con due gocce di profumo.



Sguardi da gatta per Aida Yespica e Antonella Mosetti, che preferiscono restare ancora un po' accoccolate sotto le coperte (non si sa se sole o in coppia), mentre Eleonora Pedron si gode le due piazze in libertà con solo una maglietta e una rivista a tenerle compagnia