Melita Toniolo svela il suo lato più intimo

Il fisico è sempre perfetto, le curve al posto giusto, il sorriso raggiante. Melita Toniolo riscopre il suo lato da "Diavolita" ed eccola in alcuni scatti in biancheria intimo. L'ex gieffina posa in slip e reggiseno e fa emergere la sua personalità sbarazzina e frizzante, ma anche tutto il suo sex appeal. La storia d'amore con Andrea Viganò procede a gonfie vele e i progetti lavorativi non mancano. Meglio di così...

Lo spettacolo teatrale "9 mesi e 1 giorno", di cui è protagonista con Lorenzo Branchetti, è stato un successo, tanto che sono pronte nuove repliche il 31 marzo a Verona, il 9 aprile a Torino e il 16 aprile a Ceva, in provincia di Cuneo. Anche lo show che l'ha vista recitare accanto al fidanzato Andrea Viganò, in arte Pistillo, a Natale a Gardaland è andato molto bene, per questo Melita è soddisfatta e raggiante. Lo si vede anche negli scatti realizzati per la campagna di intimo Snelly per la Primavera/Estate 2016, di cui è testimonial.



Ma per l'ex gieffina gli impegni e le soddisfazioni non finiscono qui: presto sarà nuova testimonial mondiale di una linea di prodotti per capelli. Insomma, la Diavolita è tornata più vulcanica che mai.