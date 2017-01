Melita Toniolo, più scura e magra in slip

09:00 - Cinguetta da Venezia e posta foto intime. Uno scatto in slip e reggiseno con i tacchi vertiginosi sottolinea la sua silhouette perfetta. Qualche settimana fa sul suo blog Melita Toniolo aveva scritto: “Ciao bamboli, dopo le feste, dopo i 2,3 kg presi tra panettoni e cotechini...”, comunicando di aver ceduto ai peccati di gola. Ma è bastato poco ed eccola in forma eccezionale posare in lingerie.

“Mi sono rifatta... un po' più scura” scrive alludendo al colore dei capelli. In effetti sciolti sulle spalle, i boccoli rivelano una nuance leggermente più mora donando al viso della ex Diavolita più grinta e sex appeal. Sorridente e giocosa come sempre, si fa sistemare la chioma dall'hair-stylist prima dello shooting e lascia i follower senza fiato.