Melita Toniolo intrigante su Instagram: dalle foto in intimo ai baci con Andrea

11:41 - Un tripudio di curve e d'amore per Melita Toniolo. Dopo aver ufficializzato sui social l'amore per Andrea Viganò, comico di Colorado, in arte Pistillo, la ex Diavolita si scatena postando foto intriganti, baci e abbracci appassionati e scatti in biancheria intima in cui il fondoschiena della ex gieffina incanta i follower. Amore, teatro e passione per il periodo d'oro di Melita.

“Un giorno sei entrato nei miei sogni e hai reso tutto possibile...” cinguetta la Toniolo postando una serie di labbra contro labbra e avvinghiamenti con Andrea. E poi ancora “Sei tu l'unico per me, non c'è niente di simile” scrive mostrando il suo tatuaggio alla caviglia in cui compaiono un uomo e una donna stilizzati che si tengono per mano. Melita è felice e raggiante e il suo corpo è un toccasana per lo sguardo...