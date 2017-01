18 marzo 2015 Melita Toniolo in love con Andrea Viganò, in arte Pistillo La ex Diavolita rivela con uno scatto esclusivo per Tgcom24 il nuovo amore Tweet google 0 Invia ad un amico

14:03 - Melita Toniolo esce allo scoperto e a Tgcom24 svela il suo nuovo amore. Eccola in una foto esclusiva in cui la ex Diavolita bacia con trasporto Andrea Viganò, in arte Pistillo, comico di Colorado. Fino ad oggi Melita aveva pubblicato foto social in cui si intravedevano mani e corpi che si sfioravano, ora rivela l'identità del nuovo compagno.

Melita e Andrea si conoscono da tempo, ma da poche settimane si frequentano assiduamente e la passione è già alle stelle. “Prendimi per mano... prendimi per sempre” cinguetta lei mostrando le mani che si incrociano. E ancora “un giorno sei entrato nei miei sogni e hai reso tutto possibile" dice mostrando uno scatto di due corpi nudi a letto. Poi “tu” scrive mostrando la fotografia di un ragazzo, di spalle, che cammina verso il mare. E un bel cuore per commentare le ombre di due innamorati che si tengono per mano: Melita e Andrea.