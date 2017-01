Melita Toniolo, in ginocchio sul divano mostra il suo lato B

10:53 - Non c'è dubbio, alle finte dolci curve da mamma in attesa (a teatro), preferiamo quelle vere del suo lato B. Melita Toniolo, in posa sul divano per uno shooting in lingerie, lascia che i suoi fan ammirino quel profilo perfetto messo a nudo. I capelli le scivolano sulla schiena e gli occhi socchiusi da sognatrice donano quel tocco di malizia all'immagine che non guasta.

"Meravigliosa creatura" è uno dei pochi complimenti ripetibili che i fan le postano su Instagram. Ed effettivamente, Melita, oltre ad essere di un'ironia unica, è proprio una bomba sexy.



Il suo corpo tutto curve è magnetico. Impossibile ammirarlo senza incantarsi per un attimo. Da sempre modella di biancheria intima, l'ex diavolita sa come mettere in evidenza i suoi punti di forza e se il ventre al momento non è lievitato come nella commedia che interpreta a teatro, ci fa piacere notare che il resto del suo fisico "scoppia" di salute.