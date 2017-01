13 gennaio 2015 Melita Toniolo ha voglia d'estate e la prova costume è già superata a pieni voti Dopo le feste, la Diavolita è tornata subito in grande forma Tweet google 0 Invia ad un amico

15:13 - Voglia di mare per Melita Toniolo. La Diavolita ha postato su Instagram una foto in costume da bagno sul set fotografico di una casa di cosmetici e prodotti per la cura dei capelli della quale è testimonial. Anche se siamo in pieno inverno, la Toniolo è già proiettata all'estate e la sua prova costume fuori stagione è ampiamente superata.

La bella showgirl appare in gran forma, nonostante abbia rivelato sul suo blog di aver messo su qualche chilo durante le feste. Rilassata dopo un week end a Londra con gli amici, Melita è tornata a lavoro.



Look da diva sofisticata nello scatto con costume bianco intero, ma su Instagram la Diavolita mostra anche il suo lato più ironico e giocoso. In una foto postata per dire grazie ai 250 mila follower appena raggiunti, l'ex concorrente del Grande Fratello 7 è apparsa con i baffoni neri, richiamati anche sull'abito extra large dal taglio maschile. Una mise che nasconde le morbide forme della showgirl, ma che esalta il dettaglio sexy: il tacco a spillo rigorosamente rosso fuoco, caldo come l'estate che Melita già sogna con qualche mese d'anticipo.