Melita Toniolo fa le prove generali da mamma

09:22 - Una mamma splendida Melita Toniolo. La ex Diavolita cinguetta su Instagram postando una foto in abiti premaman. Indossa un paio di jeans strappati, una tshirt e una camicia scozzese e con la mano accarezza dolcemente un evidente ma finto pancione. Per ora è single ma il suo desiderio di maternità è molto forte...

"I miei genitori mi hanno insegnato l'educazione. La vita, con chi usarla. Questo, insegnerò a mio figlio, se un giorno sarò mamma... prove... teatro” dice commentando l'immagine e i follower fanno il tifo per lei. Nei panni della mammina Melita ci sta proprio bene e i fan si augurano che presto coroni il suo sogno e che la cicogna bussi alla sua porta. La fila di chi vorrebbe aiutarla nell'impresa è lunghissima.



Ironica e spiritosa la ex gieffina qualche giorno fa aveva posato in costume da bagno confermando di essere pronta alla prova costume in vista dell'estate: un fisico tutto curve che fa impazzire i follower.