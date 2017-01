Melita Toniolo, estate d'amore con il fidanzato Andrea Viganò

Baci, giochi, intesa e soprattutto tanti sorrisi. Perché Melita Toniolo con Andrea Viganò è tornata a ridere di gusto, come non faceva da tempo. E gli scatti social ne sono la prova. La bella ex Diavolita e il comico stanno trascorrendo le vacanze sempre insieme tra gite in barca e weekend romantici a Parigi. Una estate d'amore in cui non mancano frasi come "Nelle tue mani. Completamente". Per la showgirl è la volta giusta.