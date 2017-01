Melita Toniolo ci dà un taglio e mostra la sua frangetta

10:54 - Lo aveva preannunciato qualche giorno fa e alla fine lo ha fatto. Melita Toniolo ha cambiato look con un semplice "zac". Un taglio al capello lungo ha dato spazio a una bella frangetta che delinea i tratti del viso e mette in risalto i suoi meravigliosi occhi. Il risultato è di grande effetto.

"...sto per tornare...così! Forse.Chi lo sa" scrive qualche giorno fa la showgirl sul social postando una "vecchia" foto in cui i capelli si fermavano a pochi millimetri dagli occhi.



Era da un po' che ci pensava, confessa sul suo blog, addirittura da prima dell'estate, ma solo ora, in un giorno di buon umore e di voglia di cambiare si è decisa a dare un colpo netto alla lunghezza della sua folta chioma. Ma precisiamo, solo davanti. Perché, l'effetto sexy del capello lungo sulla schiena non si tocca. Felice del risultato si lascia immortalare sorridente seduta di fianco a un poster di George Clooney. Se solo il divo di Hollywood potesse vederla ora...