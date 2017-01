Melita Toniolo, che baci con Andrea Viganò!

Irresistibile Melita. La Toniolo sul suo profilo social si scatena in scatti mozzafiato in bikini e lingerie e baci appassionati al fidanzato Andrea Viganò, comico di Colorado, in arte Pistillo. "La cosa più bella che potesse capitarmi" cinguetta la ex Diavolita aggiungendo un cuoricino alla foto che la ritrae mentre è avvinghiata a Viganò.

Dietro le quinte, dentro al cuore” è la didascalia che la vede abbracciata a Pistillo nel backstage di un evento in cui Melita è la conduttrice. Ogni momento è buono per baciare il suo Andrea. "Mio marito. Tutto attaccato” aggiunge ad un altro scatto. Le dediche romantiche della Toniolo a Pistillo sono giornaliere: "Un giorno sei entrato nei miei sogni e hai reso tutto possibile...”. E poi ancora: "Sei tu l'unico per me, non c'è niente di simile" scrive mostrando il suo tatuaggio alla caviglia in cui compaiono un uomo e una donna stilizzati che si tengono per mano. Le dediche cambiano, ma la posa no: di profilo abbracciati si baciano. Sempre.